Feldbrand

Autofahrer dreht Kreise auf Feld - Acker gerät in Brand

Ein 21-Jähriger dreht mit seinem Auto im Kreis Ludwigsburg Kreise auf einem Feld – wenig später steht der Stoppelacker in Flammen. Die Polizei vermutet: Die Hitze des Autos war der Auslöser.

Der Brand verursachte einen Schaden von rund 3.000 Euro am Auto des 21-Jährigen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Brand verursachte einen Schaden von rund 3.000 Euro am Auto des 21-Jährigen. (Symbolbild)

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Ein Feld bei Besigheim (Kreis Ludwigsburg) ist in Brand geraten, nachdem ein 21-Jähriger darauf mit seinem Auto Kreise gedreht hat. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Stoppelacker in der Nacht zum Sonntag wohl durch die Hitzeentwicklung beim Fahren in Brand. Der Schaden am Auto lieg bei rund 3.000 Euro, der Schaden am Feld lasse sich nicht genau benennen.

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