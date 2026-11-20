Autofahrer erfasst Zehnjährigen auf Roller und flüchtet
Ein Junge ist mit seinem City-Scooter unterwegs und will eine Straße überqueren. Dann erfasst ihn ein Auto. Der Fahrer fährt davon.
Singen (dpa/lsw) - Ein unbekannter Autofahrer hat in Singen (Kreis Konstanz) einen 10-jährigen Jungen auf einem City-Scooter erfasst und ist geflüchtet. Das Kind stürzte und wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.
Der Junge war demnach auf einem Gehweg unterwegs und wollte an einer Kreuzung eine Straße überqueren. Dabei erfasste ihn ein von links kommendes Auto. Der Fahrer entfernte sich laut Polizei von der Unfallstelle, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Die Beamten ermitteln wegen der Unfallflucht und bitten Zeugen, sich zu melden.