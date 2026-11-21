Neu-Ulm (dpa) - Ein Autofahrer soll einen 21-Jährigen auf einem Zebrastreifen in Neu-Ulm angefahren haben. Statt anzuhalten, flüchtete der Unbekannte, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger wurde dabei mittelschwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 21-Jährige am Freitagmorgen auf dem Weg zur Arbeit einen Fußgängerüberweg überqueren. Dabei soll ihn der Autofahrer offenbar übersehen haben. Das Auto erfasste den jungen Mann. Die Polizei fahndete nach dem Autofahrer, konnte ihn aber bisher nicht finden. Der 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.