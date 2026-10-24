Autofahrer gerät in Gegenverkehr und wird schwer verletzt
Plötzlich gerät ein 18-Jähriger auf die Gegenfahrbahn. Sein Auto kracht frontal in einen entgegenkommenden Wagen. Drei Menschen werden verletzt.
Marbach am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er am Freitagabend mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sein Wagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen 71 Jahre alter Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser.
Bei der Unfallaufnahme kamen auch zwei Drohnen der Feuerwehr zum Einsatz. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.