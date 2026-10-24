Autofahrer gerät in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Marbach am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er am Freitagabend mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sein Wagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen 71 Jahre alter Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser.