Verkehrsunfall

Autofahrer gerät in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Plötzlich gerät ein 18-Jähriger auf die Gegenfahrbahn. Sein Auto kracht frontal in einen entgegenkommenden Wagen. Drei Menschen werden verletzt.

Bei der Unfallaufnahme setzte die Polizei auch zwei Drohnen ein. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bei der Unfallaufnahme setzte die Polizei auch zwei Drohnen ein. (Symbolbild)

Marbach am Neckar (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet er am Freitagabend mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß sein Wagen mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen 71 Jahre alter Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Krankenhäuser. 

Bei der Unfallaufnahme kamen auch zwei Drohnen der Feuerwehr zum Einsatz. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto gerät in Gegenverkehr – drei Schwerverletzte
Verkehrsunfall

Auto gerät in Gegenverkehr – drei Schwerverletzte

Auf regennasser Fahrbahn verliert ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Es kommt zu einem schweren Zusammenstoß. Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

18.10.2026

Auto gerät auf Gegenfahrbahn - B27 bei Sontra gesperrt
Unfall

Auto gerät auf Gegenfahrbahn - B27 bei Sontra gesperrt

Am Nachmittag fliegen nach einem Unfall auf der Bundesstraße bei Sontra Trümmer durch die Luft. Drei Menschen werden bei dem Crash verletzt.

29.03.2026

Auto gerät in Gegenverkehr: Fahrer schwer verletzt
Unfall

Auto gerät in Gegenverkehr: Fahrer schwer verletzt

Ein 58-Jähriger gerät mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Was bisher bekannt ist.

17.01.2026

Autofahrer gerät in Gegenverkehr - zwei Schwerverletzte
Unfall

Autofahrer gerät in Gegenverkehr - zwei Schwerverletzte

Das Auto eines 21-Jährigen gerät auf einer Landstraße auf die Gegenspur. Es stößt frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen.

28.06.2025

Verkehr

Auto gerät in Gegenverkehr: Mann schwer verletzt

Auf einer Bundesstraße in Südhessen stoßen zwei Autos zusammen, ein Wagen war auf die Gegenfahrbahn geraten.

16.04.2024