Autofahrer gerät in Gegenverkehr – zwei Verletzte
In einer Kurve gerät ein 23-Jähriger im Landkreis Heilbronn auf die Gegenfahrbahn. Ein 44-Jähriger ist dort mit einem Transporter unterwegs. Dann kracht es.
Ilsfeld (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall nahe Ilsfeld im Landkreis Heilbronn verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle entsandt, wie die Polizei mitteilte.
Ein 23-Jähriger kam demnach mit seinem Auto in einer Kurve auf die Gegenfahrspur. Dort stieß sein Wagen mit dem Transporter eines 44-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge kamen laut Polizei von der Straße ab und blieben an einer Böschung stehen, der Transporter kippte auf die Seite.
Der 44-jährige Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er habe sich an der Hand verletzt und sei mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gekommen. Auch der 23 Jahre alte Autofahrer sei vom Rettungsdienst mit bislang unbekannten, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.
Der Hubschrauber sei nicht zum Einsatz gekommen. Die Straße war nach dem Unfall am Montag für mehrere Stunden gesperrt. Der Schaden am Auto belaufe sich auf etwa 3.000 Euro, am Transporter auf ungefähr 45.000 Euro.