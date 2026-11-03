Ursache ungeklärt

Tödlicher Unfall: Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn

Auf einer Landstraße bei Elzach (Landkreis Emmendingen) gerät ein Auto auf die Gegenfahrbahn und stößt frontal mit einem anderen zusammen. Für einen Fahrer endet der Unfall tödlich.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Elzach kam ein Mann ums Leben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Elzach kam ein Mann ums Leben. (Symbolbild)

Elzach (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Landstraße bei Elzach (Landkreis Emmendingen) ist ein 53-Jähriger ums Leben gekommen. Die entgegenkommende Fahrerin wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Der Mann war am Sonntagabend in einer langgezogenen Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er frontal mit dem Auto einer 46-Jährigen zusammen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Ein Gutachter soll die genaue Ursache klären.

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