Ursache unklar

Autofahrer kommt bei Verkehrsunfall von Straße ab und stirbt

Frühmorgens fährt ein Mann im Nordosten Baden-Württembergs auf einer Bundesstraße. Er kommt von der Straße ab und wird schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort stirbt er wenig später.

Polizei: 54-Jähriger nach Verkehrsunfall gestorben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Polizei: 54-Jähriger nach Verkehrsunfall gestorben. (Symbolbild)

Bad Mergentheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall bei Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gestorben. Der 54-Jährige sei am frühen Sonntagmorgen auf einer Bundesstraße an einer Einmündung aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Er sei zunächst an einer Böschung entlanggefahren, habe eine Verdolung überfahren und sei dann hinter einer Schutzplanke zum Stehen gekommen. Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er kurze Zeit später starb.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Autofahrer stirbt nach Verkehrsunfall
Unfälle

Autofahrer stirbt nach Verkehrsunfall

In Wiesbaden kommt ein Autofahrer von der Straße ab, womöglich wegen eines medizinischen Notfalls. Einige Stunden später stirbt er im Krankenhaus.

06.10.2026

Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall – Polizei ermittelt
Kollision zweier Autos

Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall – Polizei ermittelt

Ein Autofahrer stirbt nach einem Frontalzusammenstoß auf der B254, zwei weitere Menschen werden schwer verletzt. Die Ursache für den Unfall ist zunächst unklar.

17.09.2026

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw
Kollision mit Lkw

Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

Ein Autofahrer kommt auf einer Bundesstraße im Landkreis Esslingen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidiert er mit einem Lkw und wird tödlich verletzt.

31.07.2026

Autofahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus
Von Straße abgekommen

Autofahrer stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Er kommt mit seinem Wagen von der Straße ab und landet damit im Graben - wenig später stirbt ein 73-Jähriger im Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar.

07.08.2025

Tödlicher Verkehrsunfall: Auto kracht gegen Brückenpfeiler
Ursache unklar

Tödlicher Verkehrsunfall: Auto kracht gegen Brückenpfeiler

Auf der Bundesstraße 455 bei Wiesbaden kommt ein Autofahrer von der Straße ab und kracht gegen einen Brückenpfeiler. Der 71-Jährige stirbt noch vor Ort.

17.05.2025