Autofahrer kommt bei Verkehrsunfall von Straße ab und stirbt

Bad Mergentheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall bei Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gestorben. Der 54-Jährige sei am frühen Sonntagmorgen auf einer Bundesstraße an einer Einmündung aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Er sei zunächst an einer Böschung entlanggefahren, habe eine Verdolung überfahren und sei dann hinter einer Schutzplanke zum Stehen gekommen. Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er kurze Zeit später starb.