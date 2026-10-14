Trunkenheitsfahrt

Autofahrer landet zweimal im Graben – 2,4 Promille

Zweimal landet ein betrunkener Autofahrer im Straßengraben – beim ersten Mal zieht ihn ein Radlader heraus. Warum die Helfer danach die Straße blockieren mussten.

Unbelehrbarer Autofahrer landet im Graben. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Unbelehrbarer Autofahrer landet im Graben. (Symbolbild)

Eppingen (dpa) - Ein stark betrunkener Autofahrer ist in Eppingen (Kreis Heilbronn) zweimal mit seinem Wagen in einem Straßengraben gelandet. Der 54 Jahre alte Mann sei beim ersten Mal von Zeugen mit einem Radlader aus dem Graben gezogen worden, teilte die Polizei mit. Danach habe er seine Fahrt aber unbeirrt fortgesetzt, woraufhin die Helfer die Straße mit dem Radlader blockierten. Der Mann konnte laut Polizei nicht rechtzeitig bremsen, wich dem Gefährt aus und landete wieder im Graben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille, wie es weiter hieß.

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