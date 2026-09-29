Auto fährt in Lkw

Autofahrer stirbt bei Auffahrunfall auf A7

Bei Kassel kracht es am späten Abend. Ein 52-Jähriger stirbt sofort. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar.

Einsatz- und Rettungskräfte waren stundenlang vor Ort. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Einsatz- und Rettungskräfte waren stundenlang vor Ort. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist auf der A7 bei Kassel tödlich verunglückt. Der 52-Jährige war am späten Montagabend zwischen den Anschlussstellen Kassel Ost und Kassel Nord auf einen Lkw aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 62 Jahre alte Lkw-Fahrer sei dagegen unverletzt geblieben, hieß es. Hintergründe zur Unfallursache waren noch unklar. Die A7 Richtung Norden war für mehrere Stunden gesperrt. Seit 2.00 Uhr ist die Strecke wieder frei.

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