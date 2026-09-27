Autofahrer stirbt nach Kollision mit Lastwagen
Ein Autofahrer kommt mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und gerät ins Schleudern. Ein Zusammenstoß mit einem Lastwagen hat schwerwiegende Folgen.
Umkirch (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist bei einer Kollision mit einem Lastwagen im Breisgau ums Leben gekommen. Der 29-Jährige sei durch den Zusammenprall auf der B31a bei Umkirch so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb, sagte eine Polizeisprecherin. Der 26 Jahre alte Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht.
Den Angaben zufolge war der junge Autofahrer aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten. Dabei stieß sein Auto mit dem Lastwagen zusammen. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen und der Unfallursache.