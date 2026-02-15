Autofahrer verletzt Fußgänger tödlich
Bei Dunkelheit und schlechten Witterungsverhältnissen sieht ein Autofahrer einen Fußgänger am Fahrbahnrand zu spät. Der Unfall endet tödlich.
Sachsenheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat einen 36 Jahre alten Fußgänger in Sachsenheim (Landkreis Ludwigsburg) angefahren und ihn dabei tödlich verletzt. Der Fußgänger sei noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich bereits am frühen Samstagmorgen.
Mutmaßlich aufgrund der Dunkelheit und schlechter Witterungsbedingungen habe der 28 Jahre alte Fahrer den Fußgänger zu spät gesehen, so die Polizei weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 36-Jährige zu Fuß am Fahrbahnrand unterwegs gewesen. Der Mann ging demnach in dieselbe Richtung wie der Autofahrer, von dessen Wagen er erfasst wurde.