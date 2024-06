Autofahrerin per Gummiboot von Feuerwehr gerettet

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin samt Hund ist am überfluteten Rheinufer im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim von der Feuerwehr per Gummiboot gerettet worden. Die Touristin war mit ihrem Auto und Wohnwagen auf der Maaraue in Richtung Campingplatz unterwegs, wie ein Feuerwehrsprecher am Montagabend mitteilte.