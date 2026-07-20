Autokorso sorgt für Ärger - Pyrotechnik auf der Autobahn
Mehrere Menschen melden der Polizei ein ungewöhnliches Schauspiel am Autobahnkreuz Stuttgart. Als die Polizei eintrifft, gibt es davon jedoch keine Spur mehr.
Ludwigsburg (dpa/lsw) - Acht bis zehn Autos sollen im Bereich des Autobahnkreuzes Stuttgart auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe andere Verkehrsteilnehmer ausgebremst und Pyrotechnik gezündet haben. Bei zwei der Fahrzeuge soll es sich um Autos mit Leonberger und Vaihinger Kennzeichen gehandelt haben, wie die Polizei berichtet.
Die Unruhestifter sollen laut Zeugenangaben am Samstag schick gekleidet gewesen sein und bei der Weiterfahrt türkische Flaggen aus den Schiebedächern der Autos gehalten haben. Die Polizei leitete umgehend Maßnahmen zur Fahndung ein, konnte die beteiligten Personen vor Ort aber nicht mehr antreffen.