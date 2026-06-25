Schwertransporter auf der A6 festgefahren - Spur wieder frei
Ein Schwertransporter bleibt auf der A6 beim Autobahnkreuz Mannheim im Bereich einer Baustelle stecken. Was das für Autofahrer bedeutet hat.
Schwetzingen (dpa/lsw) - Nachdem sich ein Schwertransporter auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen in einer Baustelle festgefahren hatte, ist die Strecke wieder freigegeben worden. Für die Bergung war zeitweise die Anschlussstelle Schwetzingen und die rechte Fahrspur gesperrt worden, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Die linke Spur blieb frei.
Der Schwertransporter hatte sich laut Mitteilung festgefahren, weil er zu breit für den verengten Abschnitt war. Um das Fahrzeug zu bergen, mussten demnach mit einem Kranfahrzeug die Betonleitwände, die die Baustelle absperren, versetzt werden.
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren oder alternative Strecken zu nutzen.