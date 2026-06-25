Schwertransporter auf der A6 festgefahren - Spur wieder frei

Schwetzingen (dpa/lsw) - Nachdem sich ein Schwertransporter auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen in einer Baustelle festgefahren hatte, ist die Strecke wieder freigegeben worden. Für die Bergung war zeitweise die Anschlussstelle Schwetzingen und die rechte Fahrspur gesperrt worden, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Die linke Spur blieb frei.