Verkehr

Schwertransporter auf der A6 festgefahren - Spur wieder frei

Ein Schwertransporter bleibt auf der A6 beim Autobahnkreuz Mannheim im Bereich einer Baustelle stecken. Was das für Autofahrer bedeutet hat.

Ein Schwertransporter hatte sich in einem Baustellenbereich festgefahren - die Autobahn wurde teilweise gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Ein Schwertransporter hatte sich in einem Baustellenbereich festgefahren - die Autobahn wurde teilweise gesperrt. (Symbolbild)

Schwetzingen (dpa/lsw) - Nachdem sich ein Schwertransporter auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen in einer Baustelle festgefahren hatte, ist die Strecke wieder freigegeben worden. Für die Bergung war zeitweise die Anschlussstelle Schwetzingen und die rechte Fahrspur gesperrt worden, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Die linke Spur blieb frei.

Der Schwertransporter hatte sich laut Mitteilung festgefahren, weil er zu breit für den verengten Abschnitt war. Um das Fahrzeug zu bergen, mussten demnach mit einem Kranfahrzeug die Betonleitwände, die die Baustelle absperren, versetzt werden.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren oder alternative Strecken zu nutzen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schwertransporter steckt in Baustelle fest: Vollsperrung auf der A6 bei Mannheim
Stau

Schwertransporter steckt in Baustelle fest: Vollsperrung auf der A6 bei Mannheim

Ein festgefahrener Schwertransporter sorgt auf der A6 für Probleme. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Mannheim und Schwetzingen.

vor 2 Stunden

Böschungsrutsch: Spur auf Autobahn 6 gesperrt
Verkehr

Böschungsrutsch: Spur auf Autobahn 6 gesperrt

Dauerregen sorgt für Ärger: Auf der A6 im Hohenlohekreis ist eine Spur dicht. Wer Zeit sparen will, umfährt die Baustelle.

11.03.2026

A44-Brücke bei Kassel: Spur wegen Schaden gesperrt
Verkehr

A44-Brücke bei Kassel: Spur wegen Schaden gesperrt

Pendler aufgepasst: Wegen eines Schadens muss auf der A44-Brücke beim Dreieck Kassel-Süd eine Fahrspur gesperrt werden. Wie lange das dauert, ist noch unklar. Warum die Sperrung notwendig wird.

05.02.2026

A5 nach Unfall teilweise gesperrt
Verkehr

A5 nach Unfall teilweise gesperrt

Zwischen mehreren Fahrzeugen kommt es auf der Autobahn 5 zu einem Unfall. Autofahrer sollen den Unfallort umfahren.

26.08.2025

Verkehr

Schwertransporter verliert schweres Betonteil auf Autobahn

Der riesige Klotz blockiert den Standstreifen und einen Teil der rechten Spur. Die Autofahrer brauchen in dem langen Stau viel Geduld.

28.02.2024