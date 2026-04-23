Karlsruhe

Autotransporter brennt – Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach dem nächtlichen Brand eines Autotransporters in Karlsruhe ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Der Schaden liegt bei rund 150.000 Euro.

Die Feuerwehr konnte zwei Autos und das Zugfahrzeug retten. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Die Feuerwehr konnte zwei Autos und das Zugfahrzeug retten. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Autotransporter und zwei Minivans sind in Karlsruhe in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es entstand ein geschätzter Schaden von 150.000 Euro. Ein Passant bemerkte den brennenden Transporter und rief den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die beiden Fahrzeuge bereits in Vollbrand, das Feuer hatte den Anhänger des Transporters stark beschädigt. 

Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf zwei weitere Fahrzeuge und das Zugfahrzeug übergriffen. Einer der vollständig zerstörten Minivans war den Angaben zufolge wohl ein bereits abgemeldetes Streifenfahrzeug der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die am Mittwoch etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizeiauto auf Autotransporter brennt komplett aus
Feuerwehreinsatz

Polizeiauto auf Autotransporter brennt komplett aus

Ein Autotransporter, der mit zwei Fahrzeugen beladen ist, steht plötzlich in Flammen. Nun ermittelt die Polizei zu den Hintergründen.

23.04.2026

Sportwagen stürzt von Autotransporter – 230.000 Euro Schaden
Auffahrunfall mit Folgen

Sportwagen stürzt von Autotransporter – 230.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer streift mit seinem Fahrzeug nahe Stuttgart einen anderen Wagen. Der Fahrer eines Autotransporters erkennt die Unfallstelle zu spät – mit Folgen.

04.03.2026

Schwetzingen: Auto brennt - 60.000 Euro Schaden
Blaulicht

Schwetzingen: Auto brennt - 60.000 Euro Schaden

Das Auto wurde bei der Ketscher Landstraße zum Parken abgestellt und ging in Flammen auf.

22.01.2025

Verkehr

Transporter brennt auf A49: Mehrere Stunden Vollsperrung

Nach dem Brand eines Autotransporters musste die A49 rund vier Stunden gesperrt werden. Mehrere Hunderttausend Euro Schaden sind entstanden.

01.03.2024

Verkehr

Autotransporter mit Neuwagen brennt auf A7 komplett aus

25.03.2023