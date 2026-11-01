Baby erleidet bei Wohnhausbrand Rauchvergiftung
Rauch dringt aus dem Keller und entwickelt sich zu einem Brand: Zahlreiche Feuerwehrleute versuchen, die Flammen in einem Wohnhaus zu löschen.
Ludwigsburg (dpa/lsw) - Beim Brand eines Wohnhauses in Ludwigsburg sind vier Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten befinden sich auch ein neun Monate altes Baby und ein Feuerwehrmann, wie die Polizei mitteilte. Bewohner des Hauses hatten in der Nacht die Feuerwehr alarmiert, weil Rauch aus dem Keller gedrungen war. Nach Angaben eines Polizeisprechers rettete die Feuerwehr fünf Bewohner mit der Drehleiter aus dem Gebäude.
Drei Bewohner, darunter auch das Baby, erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Während des Löschens zog sich zudem ein 18 Jahre alter Feuerwehrmann ebenfalls leichte Verletzungen zu.
Das Haus wurde durch das Feuer so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist. Die Stadt organisierte für die Bewohner andere Unterkünfte. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.