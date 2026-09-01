Bad Hersfelder Festspiele stellen neues Programm vor
Welche Überraschungen hat Intendantin Elke Hesse für die kommende Saison parat? Das Theaterfestival setzt nach seinem Jubiläum auf neue Highlights.
Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Mit welchen Stücken wollen die Bad Hersfelder Festspiele im nächsten Jahr das Publikum anlocken? Diese Frage wird Intendantin Elke Hesse an diesem Dienstag (10.30 Uhr) bei der Vorstellung des neuen Programms beantworten.
Das Theaterfestival, das zu den bekanntesten Deutschlands zählt, hatte in diesem Jahr sein 75. Jubiläum und wurde von knapp 86.000 Zuschauerinnen und Zuschauer besucht. Die Gesamtauslastung bei den Aufführungen in der Stiftsruine und im Schloss Eichhof lag nach Angaben der Festspielleitung bei 88,2 Prozent.