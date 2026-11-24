Bagger beschädigt Gasleitung
Anwohner in Mörfelden-Walldorf werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach einigen Stunden können die Sperrungen rund um die beschädigte Leitung wieder aufgehoben werden.
Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Ein Bagger hat im südhessischen Mörfelden-Walldorf (Kreis Groß-Gerau) eine Gasleitung beschädigt und für einen mehrstündigen Einsatz gesorgt. Zunächst wurden nach Angaben der Feuerwehr Anwohner rund um eine Kreuzung gebeten, sicherheitshalber Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich im Gebäude aufzuhalten. Die Polizei leitete den Verkehr um. Die Gasleitung wurde nach Polizeiangaben abgestellt, am Abend wurden die Sperrungen schließlich wieder aufgehoben.