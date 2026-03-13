Zugausfälle

Bahnstrecke gesperrt – Züge von Ländchesbahn fallen aus

Bus statt Bahn: Zwischen Freitagabend und Sonntagnacht müssen Reisende im Westen von Hessen umsteigen.

Die Gleise bleiben leer, es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Die Gleise bleiben leer, es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. (Symbolbild)

Bad Camberg (dpa/lhe) - Wegen einer kurzfristigen Streckensperrung entfallen die Züge der Ländchesbahn zwischen Niedernhausen und Wiesbaden. Betroffen seien die Züge von Freitagabend, 22.15 Uhr, bis Sonntagnacht, 3 Uhr. Als Ersatz fahren Busse, Fahrräder können darin nicht mitgenommen werden. Die Bahn hat im Internet einen Ersatzfahrplan veröffentlicht.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Brückenbau bei Bad Camberg: Zugausfälle und Ersatzbusse
Einschränkungen

Brückenbau bei Bad Camberg: Zugausfälle und Ersatzbusse

Wegen Brückenbau heißt es für die Fahrgäste: umsteigen in den Bus. Welche Linien wann betroffen sind.

12.03.2026

Hangrutsch sorgt bei Bahn für Ausfälle und Verspätungen
Bahn

Hangrutsch sorgt bei Bahn für Ausfälle und Verspätungen

Nach einem Hangrutsch ist die Bahnstrecke zwischen Backnang und Oppenweiler dicht. Was Reisende nun wissen müssen.

24.02.2026

Zugausfälle zwischen Wiesbaden und Aschaffenburg ab Freitag
Wegen Bauarbeiten

Zugausfälle zwischen Wiesbaden und Aschaffenburg ab Freitag

Pendler aufgepasst: Zwischen Wiesbaden und Aschaffenburg rollen ab Freitag Ersatzbusse statt Züge der Linie RB75. Welche Haltestellen nicht angefahren werden und wie Fahrgäste weiter ans Ziel kommen.

28.01.2026

Bahnstrecke Mannheim-Stuttgart bis Pfingsten gesperrt
Zugverkehr

Bahnstrecke Mannheim-Stuttgart bis Pfingsten gesperrt

Über Ostern und bis Pfingsten müssen sich Reisende auf längere Fahrzeiten und Zugausfälle einstellen. Der Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an einem Tunnel.

17.04.2025

Bahnstreik

Reisende müssen sich auf viele Zugausfälle einstellen

Sollte der Bahnstreik wie angekündigt kommen - dann wird auch Hessen betroffen sein. Wer unbedingt Bahn fahren muss, sollte sich vorher informieren.

09.01.2024