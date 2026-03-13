Bahnstrecke gesperrt – Züge von Ländchesbahn fallen aus
Bus statt Bahn: Zwischen Freitagabend und Sonntagnacht müssen Reisende im Westen von Hessen umsteigen.
Bad Camberg (dpa/lhe) - Wegen einer kurzfristigen Streckensperrung entfallen die Züge der Ländchesbahn zwischen Niedernhausen und Wiesbaden. Betroffen seien die Züge von Freitagabend, 22.15 Uhr, bis Sonntagnacht, 3 Uhr. Als Ersatz fahren Busse, Fahrräder können darin nicht mitgenommen werden. Die Bahn hat im Internet einen Ersatzfahrplan veröffentlicht.