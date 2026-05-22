Bahnstrecke in Mittelhessen gesperrt
Die Deutsche Bahn erneuert eine Stützwand bei Limburg. Die Strecke ist zwei Wochen lang gesperrt. So kommen sie an der Baustelle vorbei.
Limburg (dpa/lhe) - Die Deutsche Bahn erneuert eine Stützwand zwischen Eschhofen und Limburg. Daher ist dieser Streckenabschnitt von Freitag (22. Mai) um 21.00 Uhr bis zum 5. Juni um 5.00 Uhr gesperrt. Betroffen sind die Lahntalbahn und die Main-Lahn-Bahn. So kommen Sie weiter:
- Die Züge der Linie RE25 entfallen zwischen Limburg und Gießen. Reisende können stattdessen einen Ersatzverkehr mit Bussen im Zwei-Stunden-Takt nutzen.
- Auf der Linie RE24 entfallen die Züge zwischen Weilburg und Limburg. Auf diesem Abschnitt verkehrt ein zweistündlicher Ersatzverkehr mit Halt in Eschhofen.
- Die Linien RE20/RB22 verkehren nicht zwischen Limburg und Eschhofen. Fahrgäste können auf den stündlichen Ersatzverkehr zwischen Eschhofen und Limburg ausweichen.
- Auf der Linie RB21 kommt es zu Ausfällen zwischen Niedernhausen und Limburg. Die morgendlichen Ausfälle werden durch einen Ersatzverkehr zwischen Limburg (Lahn) und Bad Camberg ersetzt.
- Zwischen Bad Camberg und Niedernhausen werden Reisende gebeten, die Züge der Linie RB 22 zu nutzen.
- Die Züge der Linie RB45 entfallen zwischen Aumenau und Limburg. Für die Fahrgäste steht ein stündlich verkehrender Ersatzverkehr zur Verfügung.
Was wird da gemacht?
Die Bauteams spannen zunächst ein Stahlnetz über die Wand sowie über einen Teil des darüberliegenden Hangs. Anschließend verankern sie das Netz mit bis zu acht Meter langen Erdnägeln im festen Gestein. «So wird gewährleistet, dass die Bahntrasse und die darauf verkehrenden Züge weiterhin gegen Hangrutsche geschützt sind», begründet die Bahn die Maßnahme.