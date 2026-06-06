Bald geht's los: Was ich zum Hessentag wissen muss

Fulda (dpa/lhe) - In der nächsten Woche beginnt in Fulda der Hessentag. Deutschlands größtes Landesfest vom 12. bis 21. Juni steht in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen: Hessen feiert 80. Geburtstag. Was Besucher über den Hessentag wissen sollten:

Wie komme ich ohne Auto hin?

Fulda ist hervorragend an das Bahnnetz angeschlossen. Die Verkehrsverbünde RMV und NVV erweitern ihr Angebot für Besucherinnen und Besucher des Hessentags. Für Konzertbesucher sollen auch späte Abfahrten ab Fulda angeboten werden. RMV und NVV empfehlen Reisenden, sich vor Fahrtantritt über die üblichen Auskunftsmedien (nvv.de und rmv.de sowie die Apps NVV Mobil und RMVgo) zu informieren.

Der Fuldaer Bahnhof liegt in der Innenstadt. Wer die Halle verlässt, ist praktisch schon am Beginn der «Hessentagsstraße». Die Stadtbusse fahren während des Hessentags in dichtem Takt und sind bis ca. 0.30 Uhr unterwegs. Für den Fußweg vom Bahnhof zum Dom sollte man 15 bis 20 Minuten einplanen.

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Ich will lieber mit dem Auto anreisen. Geht das?

Auch das ist selbstverständlich möglich. Fünf große Parkplätze sind für die Hessentagsbesucher ausgewiesen. Von dort verkehren kostenlose Shuttlebusse. Wer schon weiß, an welchem Tag er den Hessentag besuchen will, kann sich vorab online ein Parkticket sichern. Ein Tagesticket für Pkw kostet dabei zehn Euro. Ein Parkleitsystem wird den Verkehr regeln. Die Polizei rät allen Besuchern, besonders an Tagen mit großen Konzertveranstaltungen mehr Zeit für die An- und Abreise einzuplanen.

Foto: Michael Bauer/dpa Das Areal vor der Barockkirche wird als Domplatzarena der Schauplatz der großen Konzertveranstaltungen während des Hessentags 2026.

Was gibt es zu erleben?

Auf der Hessentagsarena vor dem Dom gibt es mehrere hochkarätige Musik-Events. Roland Kaiser, Roxette, Peter Maffay, Sarah Connor, Montez, Avantasia, Giovanni Zarrella, Melissa Naschenweng und Clueso stehen dort vor bis zu 10.000 Menschen auf der Bühne. Die Konzerte sind teils schon ausverkauft. Ein weiteres Highlight sind die beiden Galas der in Fulda ansässigen Produktionsfirma Spotlight Musicals («Die Päpstin», «Der Medicus», «Robin Hood» und «Bonifatius») am 11. und 12. Juni auf dem Domplatz. Dabei wird aus Anlass des 80. Geburtstags auch erstmals das Stück «Der Allmächtige Handkäs» aufgeführt. Mit dabei sind Comedy-Legende Henni Nachtsheim (Badesalz) und Rodgau-Monotones-Urgestein Ali Neander.

Ist das alles?

Keineswegs. Auf dem Landesfest gibt es nach Angaben der Veranstalter insgesamt fast 1.200 kostenlose Programmpunkte, von denen viele auf Familien mit Kindern zugeschnitten sind. Einen Überblick kann man sich gut auf der Hessentagsseite im Internet verschaffen https://hessentag-fulda.de/veranstaltungskalender/veranstaltungen

Wie voll wird es?

Das lässt sich vorher schwer sagen, da die Besucherzahl bei Hessentagen - das lehrt die Erfahrung - stark vom Wetter abhängt. Die Polizei geht in einer vorläufigen Schätzung von insgesamt rund 700.000 Besuchern aus. Voll dürfte es auf jeden Fall auf den Zufahrtsstraßen zu den Parkplätzen und in den Zügen werden. Auf der Hessentagsstraße zwischen Bahnhof und Aueweiher wird sich die Besucherschar verteilen. Eng wird es dagegen sicherlich an vielen Abenden auf der Domplatzarena.

Wie sieht es mit der Sicherheit aus?

Momentan liegen nach Einschätzung der Polizei «keine gefährdungsrelevanten Erkenntnisse oder Hinweise auf mögliche Störaktionen» mit Blick auf den Hessentag vor. Allerdings ist bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung üblicherweise mit Taschendiebstählen, Handgreiflichkeiten und anderen Problemen zu rechnen.

Was darf ich keinesfalls mitnehmen?

Das Mitführen von Messern, anderen Waffen, Drohnen, Drohnenfernsteuerungen und Cannabis ist verboten. Die Polizei behält sich ausdrücklich vor, die Einhaltung dieser Verbote mit Kontrollen zu überprüfen.

Foto: Michael Bauer/dpa Das Fuldaer Stadtschloss ist das Rathaus der Stadt und wird während des Landesfests auch Sitz der Hessentagswache der Polizei und damit Anlaufstelle für alle Besucherinnen und Besucher.

Wie sieht es mit Toiletten, Erster Hilfe und Polizei aus?

Entlang der Hauptwege und an allen großen Veranstaltungsbereichen werden mobile WC-Anlagen aufgestellt. Auch Wickelmöglichkeiten gibt es. Für medizinische Notfälle gibt es mehrere Sanitätsstationen. In der Bahnhofsstraße, am Abtstor und an weiteren Orten wird es Infostände geben. Zudem wird es eine Hotline der Stadt Fulda unter +49 661 1013636 für Rückfragen zum Landesfest geben, die von 10.00 bis 19.00 Uhr erreichbar ist. Rund um die Uhr besetzt ist die zentrale Hessentagswache der Polizei im Stadtschloss. Sie ist unter der Rufnummer +49 661 1021360 zu erreichen.

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