«Foll hessisch»: Fulda startet größte Festmeile Hessens

Fulda (dpa/lhe) - Fulda ist nun zehn Tage lang die heimliche hessische Hauptstadt und hat mit der Hessentagsstraße und der Domplatzarena die längste Partymeile Hessens zu bieten. Trotz des Nieselregens bei der Eröffnung des Landesfests herrsche eine «super Stimmung» in Fulda, lobte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). Die Hoffnungen ruhen nun auf dem Wochenende, das Sonne und Wärme zum Hessentag bringen soll.

Rhein erklärte, der Hessentag sei ein Ausdruck für die Vielfalt des Landes. Er erinnerte an das bekannte Zitat des früheren Ministerpräsidenten Georg-August Zinn (SPD): «Hesse ist, wer Hesse sein will.»

1.200 kostenfreie Veranstaltungen

Zu dem größten und ältesten Landesfest Deutschlands werden insgesamt rund 700.000 Besucher in der osthessischen Stadt erwartet. Die fast drei Kilometer lange Hessentagsstraße erstreckt sich quer durch das Zentrum bis zu den Fulda-Auen. Der Domplatz wird als Hessentagsarena Schauplatz der großen Live-Auftritte. Die Hessentagsbesucher können aus insgesamt rund 1.200 kostenfreien Veranstaltungen wählen.

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«Foll hessisch»

Der diesjährige Hessentag unter dem Motto «FD – Foll hessisch» steht auch im Zeichen des 80. Geburtstags des Bundeslands. Fulda wollte bereits 2021 Gastgeberin des Hessentags sein. Das Fest wurde aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Traditioneller Abschluss des diesjährigen Hessentags ist der Festumzug am 21. Juni. An ihm nehmen Unternehmen, Vereine, Institutionen und Initiativen aus der Stadt und dem Landkreis Fulda teil.

Hessen Musical «Der Allmächtige Handkäs»

Eines der Highlights des Hessentags steht bereits an diesem Abend an. Bei der Gala der Fuldaer Musical-Produzenten Spotlight Musicals gibt es als besonderes Schmankerl eine Hommage an Hessen: Auf die Bühne vor dem Dom wird das Musical «Der Allmächtige Handkäs» gebracht. Mit dabei: Comedy-Legende Henni Nachtsheim von Badesalz und Monotones-Urgestein Ali Neander.

Foto: Florian Wiegand/dpa Henni Nachtsreim (v.r.) reist als Doc Bembel durch die Zeit.

Selbstironische Suche nach der hessischen Seele

Die Handlung ist ein wilder Mix und irgendwo zwischen «Zurück in die Zukunft» und «Zum Blauen Bock» angesiedelt. Angesichts einer verhängnisvollen Energiekrise im Jahr 2026 reist Doc Bembel (Nachtsheim) zurück in die Vergangenheit und trommelt eine Gruppe bekannter Hessen zusammen. Gemeinsam versuchen sie, die Menschheit zu retten. Die Reise gerät dabei zu einer kurzweiligen und selbstironischen Suche nach der hessischen Seele und Identität.

Roland Kaiser und Clueso am Wochenende auf dem Domplatz

Am Samstagabend gehört die Bühne vor der eindrucksvollen Kulisse des Doms dann der Schlager-Ikone Roland Kaiser. Die Karten sind allerdings bereits vergriffen. Am Sonntagabend ist der Songwriter Clueso zu Gast in der Domplatzarena.

Straßensperrungen und weniger Parkplätze in Innenstadt

Wegen des Hessentags ist der Domplatz wegen Straßensperrungen und weniger Parkmöglichkeiten in der Innenstadt schwieriger zu erreichen als sonst. Besucherinnen und Besucher sollten mehr Zeit einplanen. Fünf große Parkplätze sind für die Hessentagsbesucher ausgewiesen. Von dort verkehren kostenlose Shuttlebusse. Parktickets können bereits vorab online gebucht werden und kosten zehn Euro.

Anreise mit der Bahn

Fulda ist mit der Bahn sehr gut zu erreichen. Die Verkehrsverbünde RMV und NVV erweitern ihr Angebot für Besucherinnen und Besucher des Hessentags. Der Fuldaer Bahnhof liegt in der Innenstadt. Wer die Halle verlässt, ist praktisch schon am Beginn der «Hessentagsstraße». Die Stadtbusse fahren während des Hessentags in dichtem Takt und sind bis circa 0.30 Uhr unterwegs. Für den Fußweg vom Bahnhof zum Dom sollte man etwa 15 Minuten einplanen.

Public Viewing

Wer statt Musik lieber Fußball mag und in großer Runde das erste WM-Spiel der deutschen Nationalelf gegen Curacao verfolgen mag, ist am Sonntagabend auf dem Hessentag ebenfalls gut aufgehoben. Der Hessische Rundfunk überträgt die Begegnung live beim Public Viewing am hr-Treff.

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