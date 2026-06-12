Uraufführung

Handkäs rettet die Welt: Musical feiert Premiere in Fulda

Wenn die Rettung der Menschheit ausgerechnet von Handkäs abhängt, dann kann die Geschichte eigentlich nur in Hessen spielen. Eine selbstironische Suche nach der hessischen Seele als neues Musical.

Henni Nachtsreim (v.r.) reist als Doc Bembel durch die Zeit. Foto: Florian Wiegand/dpa
Henni Nachtsreim (v.r.) reist als Doc Bembel durch die Zeit.

Fulda (dpa/lhe) - Handkäs gehört zu Hessen wie Badesalz und die Rodgau Monotones. Zum 80. Geburtstag des Bundeslandes wächst nun zusammen, was zusammengehört: Die hessische Musical-Komödie «Der Allmächtige Handkäs» hat am Donnerstagabend Weltpremiere in Fulda gefeiert. Mit dabei: Comedy-Legende Henni Nachtsheim von Badesalz und Monotones-Urgestein Ali Neander. 

Aufgeführt wurde das Werk bei einer Open-Air-Gala der Fuldaer Musical-Schmiede Spotlight vor der beeindruckenden Kulisse des Doms in Fulda. Eine weitere Aufführung ist heute Abend (20.30 Uhr) geplant. Die Gala samt Handkäs-Musical ist damit einer der ersten Glanzpunkte beim Hessentag, der offiziell heute Mittag eröffnet und noch bis zum 21. Juni in Fulda gefeiert wird. 

Doc Bembel reist durch die Zeit

Die Handlung ist ein wilder Mix und irgendwo zwischen «Zurück in die Zukunft» und «Zum Blauen Bock» angesiedelt. Im Jahr 2126 steckt die Menschheit in einer gewaltigen Energiekrise. Die in Hessen geglückte Kernfusion, bei der ein Laborunfall mit Handkäs eine zentrale Rolle spielt, droht als Energiequelle für die Menschheit plötzlich zu versiegen. Als letzte Hoffnung wird Doc Bembel aktiviert – ein exzentrischer Tüftler, grandios gespielt von Henni Nachtsheim.

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Per Zeitmaschine reist er zurück in die Vergangenheit und trommelt eine Gruppe bekannter Hessen zusammen. Gemeinsam versuchen sie, die Menschheit zu retten. Die Reise gerät dabei zu einer kurzweiligen und selbstironischen Suche nach der hessischen Seele und Identität. 

Neben Nachtsheim stehen unter anderem Radio-Moderator Johannes Scherer, No-Angels-Star Sandy Mölling sowie zahlreiche Musicaldarstellerinnen und -darsteller auf der Bühne. Für den musikalischen Rahmen sorgt eine Live-Band unter der Leitung von Ali Neander. Unterstützt werden die Künstler von den Kölner Symphonikern und einem großen Konzertchor. Auch das Kreativteam von Spotlight Musicals war an der Entwicklung des Werks beteiligt.

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