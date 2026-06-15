Landesfest

Schon 380.000 Besucher beim Hessentag in Fulda

Ministerpräsident Rhein lobt die Stadt als Gastgeberin. OB Wingenfeld schwärmt von friedlicher Partystimmung.

Der Hessentag lockte bereits 380.000 Besucherinnen und Besucher an. Foto: Florian Wiegand/dpa
Der Hessentag lockte bereits 380.000 Besucherinnen und Besucher an.

Fulda (dpa/lhe) - Trotz des verregneten Auftakts am Freitag haben bereits 380.000 Menschen den Hessentag in Fulda besucht. «Die hohe Besucherzahl zeigt, wie sehr die Hessinnen und Hessen unser Landesfest mögen», sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Montag. «Fulda präsentiert sich als tolle Gastgeber-Stadt und bietet beste Voraussetzungen für ein gelungenes Fest.»

Wegen des 80. Geburtstags des Bundeslandes komme dem Hessentag in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu, erklärte Rhein. Das Landesfest sei einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres. 

OB Wingenfeld: Innenstadt-Konzept ist aufgegangen

Auch der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) zog eine positive Zwischenbilanz. «Das erste Wochenende des Hessentages hat unsere Erwartungen bereits mehr als erfüllt: Fulda war voll mit fröhlichen, friedlichen, feiernden Menschen», sagte er. Das Konzept, die Hessentagsstraße durch die Innenstadt zu führen, sodass die Besucher Fulda richtig kennenlernen können, sei aufgegangen. 

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Der Hessentag dauert noch bis zum Sonntag. Den Abschluss bildet traditionell ein großer Festumzug. Auf einer Strecke von rund 1,7 Kilometern ziehen 120 Gruppen mit 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Hessen durch die Fuldaer Innenstadt.

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