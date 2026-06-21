Erwartungen übertroffen – rund 1,1 Millionen beim Hessentag
Ministerpräsident Rhein lobt Gemeinschaft und Gastfreundschaft: «Hessen von seiner besten Seite gezeigt.»
Fulda (dpa/lhe) - Rund 1,1 Millionen Menschen und damit weitaus mehr als ursprünglich erwartet haben den Hessentag in Fulda besucht. Dies habe «eindrucksvoll gezeigt, was unser Land ausmacht: Gemeinschaft, Gastfreundschaft und Zusammenhalt», sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zum Abschluss des Landesfestes. «Der Hessentag hat Hessen von seiner besten Seite gezeigt.»
Ursprünglich waren rund 700.000 Besucherinnen und Besucher erwartet worden. Mit der nun von der Landesregierung genannten Zahl übertrifft das Landesfest sogar den Hessentag vom vergangenen Jahr in Bad Vilbel (Wetteraukreis) mit rund 950.000 Besuchern. Der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) erklärte, die Stadt sei sehr zufrieden mit den «herausragenden Besucherzahlen». Fulda sei zehn Tage lang voller friedlich feiernder Menschen gewesen.