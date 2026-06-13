Sonne lockt Tausende zum Hessentag nach Fulda
Sonnenschein sorgt für volle Straßen: Beim Hessentag in Fulda zieht es Tausende zu Konzerten, Familienaktionen und Highlights wie dem Breakdance-Wettbewerb.
Fulda (dpa/lhe) - Nach einem regnerischen Auftakt hat sonniges Wetter zum Start ins Wochenende tausenden Menschen Lust auf einen Besuch des Hessentags in Fulda gemacht. «Die Stadt ist voll, die Menschen sind gut gelaunt», sagte eine Stadtsprecherin auf Anfrage. Man sei zuversichtlich, dass die Besucherzahlen in den kommenden Tagen dank besseren Wetters nochmals zulegen. Besondere Vorkommnisse habe es bislang nicht gegeben, bestätigte auch ein Polizeisprecher.
Auch zum Beginn des Landesfests am Freitag sei das Fest trotz Nieselregens gut besucht gewesen, sagte die Sprecherin: Allein rund 1.400 Besucher zählte die Stadt bei der offiziellen Eröffnungsfeier im Hof des Stadtschlosses, und auch die Musical-Gala auf dem Domplatz sei mit rund 7.000 Besuchern ausverkauft gewesen und sehr gut angenommen worden, so die Sprecherin.
Großes Interesse an KI-Erlebniswelt
Zu den Besuchermagneten vor allem für das jüngere Publikum dürfte nach ihren Worten ein Breakdance-Wettbewerb am Nachmittag gehören. Auch für die KI-Erlebniswelt auf dem Hessentag interessierten sich zahlreiche Besucher. Zwischen den Ständen herrschte bereits am Mittag Trubel, zahlreiche Familien mit Kindern waren unterwegs. Als Höhepunkt stand für den Abend das ausverkaufte Konzert von Roland Kaiser auf dem Programm. Insgesamt können die Besucher beim Hessentag bis 21. Juni aus 1.200 kostenlosen Veranstaltungen auswählen.
Parallel zu dem Landesfest gab es auch zwei Protestveranstaltungen, die nach Angaben des Polizeisprechers zunächst friedlich verliefen. Dazu gehörte eine Mahnwache «Hessentag ohne Militär» mit einer niedrigen dreistelligen Teilnehmerzahl sowie eine Veranstaltung «Karriereberatung für den Frieden», an der nach Polizeiangaben eine niedrige zweistellige Zahl von Menschen teilnahm.