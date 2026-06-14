Zahlen und Fakten zum Hessentag
Seit Freitag läuft das größte Landesfest der Hessen. Zeit für ein paar Zahlen und Fakten.
Frankfurt (dpa/lhe) - «Foll hessisch»: So lautet das Motto des diesjährigen Hessentages. Bis 21. Juni ist die Barockstadt Fulda die heimliche Hauptstadt aller Hessen. Zeit für ein paar Zahlen rund um das Event.
- Den Besucherrekord hält weiterhin Kassel: Zum Hessentag 2013 kamen nach offiziellen Angaben 1,83 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr zählte Bad Vilbel rund 950.000 Besucherinnen und Besucher.
- Seine Premiere feierte der Hessentag 1961 in Alsfeld. Damals dauerte das Landesfest drei Tage und zog rund 40.000 Menschen an.
- Zum zweiten Mal findet der Hessentag in Fulda statt. Bei der Premiere 1990 kamen 700.000 Menschen.
- Für die diesjährige Ausgabe stehen fast 1.200 Programmpunkte auf dem Programm.