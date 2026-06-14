Feste

Zahlen und Fakten zum Hessentag

Seit Freitag läuft das größte Landesfest der Hessen. Zeit für ein paar Zahlen und Fakten.

Es ist bereits das zweite Mal, dass der Hessentag in der Barockstadt stattfindet. Foto: Hannes P Albert/dpa
Es ist bereits das zweite Mal, dass der Hessentag in der Barockstadt stattfindet.

Frankfurt (dpa/lhe) - «Foll hessisch»: So lautet das Motto des diesjährigen Hessentages. Bis 21. Juni ist die Barockstadt Fulda die heimliche Hauptstadt aller Hessen. Zeit für ein paar Zahlen rund um das Event. 

  • Den Besucherrekord hält weiterhin Kassel: Zum Hessentag 2013 kamen nach offiziellen Angaben 1,83 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr zählte Bad Vilbel rund 950.000 Besucherinnen und Besucher.
  • Seine Premiere feierte der Hessentag 1961 in Alsfeld. Damals dauerte das Landesfest drei Tage und zog rund 40.000 Menschen an.
  • Zum zweiten Mal findet der Hessentag in Fulda statt. Bei der Premiere 1990 kamen 700.000 Menschen.
  • Für die diesjährige Ausgabe stehen fast 1.200 Programmpunkte auf dem Programm.

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