Landesfest

Trubel und heitere Stimmung beim Hessentag in Fulda

Musik, Feiern und viele Besucher: Beim Hessentag in Fulda herrscht gute Laune. Die Polizei spricht von einem bislang ruhigen Festwochenende.

Die Hessentagsstraße in Fulda ist gut besucht. Foto: Florian Wiegand/dpa
Die Hessentagsstraße in Fulda ist gut besucht.

Fulda (dpa/lhe) - Auch am ersten Sonntag des Hessentags in Fulda bummeln wieder viele tausend Menschen durch die Stadt. Wegen des Landesfestes gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag von 13.00 bis 18.00 Uhr. Rund 40 Vereine wollen auf den Bühnen und Plätzen der Stadt Musik machen. 

«Am Samstagabend wurde an allen Hessentagsbühnen ausgelassen, aber friedlich gefeiert», berichtet Monika Kowoll-Ferger, Sprecherin der Stadt. «Auch für Sonntag erwarten wir wieder einen vollen, erfolgreichen Tag.» 

Wer mit dem Auto nach Fulda komme, solle unbedingt der Beschilderung zu einem der fünf großen Parkplätze folgen. Von dort verkehren kostenlose Shuttlebusse. Das Tagesticket kostet zehn Euro.

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Zwischenfälle mit betrunkenen Besuchern

Aus Sicht der Polizei verlief der Hessentag bislang weitgehend friedlich. Es habe am Samstagabend lediglich kleinere Zwischenfälle gegeben, die auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen seien. So habe ein betrunkener Mann vor einer Konzertbühne den Hitlergruß gezeigt und ein anderer eine Mitarbeiterin des Rettungsdienstes am Handgelenk verletzt. In beiden Fällen leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Viele Besucher kommen mit der Bahn

Auch die An- und Abreise der Hessentagsbesucher mit der Bahn verlief nach Angaben der Bundespolizei weitgehend friedlich. Auf dem Bahnhofsvorplatz habe es aber kleinere Zwischenfälle gegeben, berichtete eine Sprecherin. Am Samstag reisten laut Bundespolizei etwa 9.000 mit der Bahn zu dem Landesfest. Darunter waren vermutlich auch viele Fans von Roland Kaiser, der am Samstagabend auf der Bühne der Domplatzarena auftrat.

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