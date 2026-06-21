Hessentag-Finale mit großem Umzug und Maffay-Konzert

Fulda (dpa/lhe) - Mit dem traditionellen Umzug geht der diesjährige Hessentag in Fulda allmählich zu Ende. Von 13.00 Uhr an schlängelt sich der fast zwei Kilometer lange Zug mit Dutzenden Motivwagen, Musik-, Fuß- und Trachtengruppen aus Hessen durch die Fuldaer Innenstadt.

Die Stadt Fulda rechnet mit 50.000 Zuschauern an der Strecke. Die Übergabe der Hessentagsfahne von Fulda an Idstein, wo im nächsten Jahr das Landesfest gefeiert wird, ist gegen 16.35 Uhr an der Ehrentribüne geplant.

Tropische Temperaturen

Auch am letzten Tag des Landesfestes gibt es noch entlang der Hessentagsstraße zwischen Zentrum und Fulda-Auen viele Stände zur Unterhaltung, Information und zur Versorgung der Gäste mit Essen und Trinken.

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Wegen der Hitze hat der Deutsche-Rote-Kreuz-Sanitätsdienst sein Personal beim Hessentag noch einmal aufgestockt. In den vergangenen Tagen hielten die tropischen Temperaturen die Menschen aber nicht vom Besuch des Hessentags ab.