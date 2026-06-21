Bunter Festumzug beschließt Hessentag in Fulda
1,7 Kilometer voller Farben, Musik und Tradition: Was die Gastgeberin auf die Beine stellt – und wohin die Hessentagsfahne wandert.
Fulda (dpa/lhe) - Mit dem traditionellen Festumzug geht heute (13.00 Uhr) der diesjährige Hessentag zu Ende. 57 Motivwagen, 24 Musikgruppen sowie 68 Fuß- und Trachtengruppen ziehen durch Fulda. In diesem Jahr ist er 1,7 Kilometer lang, erwartet werden nach Angaben der Staatskanzlei rund 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Stadt Fulda rechnet mit 50.000 Zuschauern an der Strecke.
Die traditionelle Übergabe der Hessentagsfahne von Fulda an Idstein, wo im nächsten Jahr das Landesfest gefeiert wird, ist gegen 16.35 Uhr geplant. Der Hessische Rundfunk überträgt den Festzug live ab 13.30 Uhr im Fernsehen. Am Abend (20.00 Uhr) tritt Peter Maffay auf der Domplatzarena auf. Das Konzert ist ausverkauft.
Tipps für die Anreise
Aus Gründen der Sicherheit wird an diesem Tag der Sperrbereich in der Fuldaer Innenstadt noch einmal ausgeweitet. Die Stadt rät bei Anreise mit dem Auto, die ausgewiesenen großen Besucherparkplätze zu nutzen. Von dort verkehren kostenlose Shuttlebusse. Alternativ sei auch die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu empfehlen.