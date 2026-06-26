Brände

Balkonbrand greift auf Wohnungen über

Flammen lodern in Schwenningen: Nach einem Balkonbrand fängt auch das Wohnhaus Feuer. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Der Feuerwehreinsatz läuft. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Der Feuerwehreinsatz läuft. (Symbolbild)

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) brennt ein Mehrfamilienhaus. Das Feuer hatte von zwei Balkonen auf den Rest des Hauses übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Mindestens zwei Wohnungen stünden dort in Flammen. Ob bei dem Brand auch Personen in Gefahr waren, ist laut der Polizei noch unklar. Die Löscharbeiten der Feuerwehr vor Ort dauern an.

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