Balkonbrand greift auf Wohnungen über
Flammen lodern in Schwenningen: Nach einem Balkonbrand fängt auch das Wohnhaus Feuer. Die Feuerwehr ist im Einsatz.
Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) brennt ein Mehrfamilienhaus. Das Feuer hatte von zwei Balkonen auf den Rest des Hauses übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Mindestens zwei Wohnungen stünden dort in Flammen. Ob bei dem Brand auch Personen in Gefahr waren, ist laut der Polizei noch unklar. Die Löscharbeiten der Feuerwehr vor Ort dauern an.