Bau von neuer Brücke an B45 in Südhessen beginnt
Eine gesprengte Brücke im Odenwald ist für Anwohner, Unternehmer und Pendler ein Ärgernis. Dem soll jetzt Abhilfe geschaffen werden.
Bad König (dpa/lhe) - Rund ein Jahr nach der Sperrung der Zeller Brücke an der wichtigen Verkehrsader B45 in Südhessen soll in der kommenden Woche mit dem ersten Spatenstich der Startschuss für den Neubau gegeben werden. Hessens Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) will am Donnerstag kommender Woche die Bauarbeiten in Bad König offiziell in die Wege leiten, wie Hessen Mobil mitteilte.
Bei einer Prüfung Ende April 2025 waren Risse im Beton festgestellt worden. Die einsturzgefährdete Zeller Brücke, die über die Gleise der Odenwaldbahn und den Fluss Mümling hinwegführte, wurde daraufhin für den Straßen- und Bahnverkehr gesperrt. Ende Juli wurde das rund 116 Meter lange Bauwerk schließlich gesprengt. Der Bau soll rund elf Millionen Euro kosten und wird vollständig vom Bund gezahlt.