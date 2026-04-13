Bau von neuer Brücke an B45 in Südhessen beginnt

Bad König (dpa/lhe) - Rund ein Jahr nach der Sperrung der Zeller Brücke an der wichtigen Verkehrsader B45 in Südhessen soll in der kommenden Woche mit dem ersten Spatenstich der Startschuss für den Neubau gegeben werden. Hessens Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) will am Donnerstag kommender Woche die Bauarbeiten in Bad König offiziell in die Wege leiten, wie Hessen Mobil mitteilte.