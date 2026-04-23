Mit Spatenstich beginnen Bauarbeiten für neue Brücke

Bad König (dpa/lhe) - Ein Jahr nach der Sperrung und späteren Sprengung der Zeller Brücke an der wichtigen Verkehrsader B45 in Südhessen ist heute mit dem Spatenstich der Neubau begonnen worden. Die neue Brücke in Bad König im Odenwald soll im Juni 2027 für den Verkehr freigegeben werden, teilte das hessische Verkehrsministerium mit. «Wir haben Planungsprozesse beschleunigt, Verfahren vereinfacht und gemeinsam Verantwortung übernommen», sagte Minister Kaweh Mansoori (SPD) über den schnellen Beginn des Neubaus.