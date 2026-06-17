Bauarbeiten starten - A5 wird zur Engstelle

Langen (dpa/lhe) - Ab heute wird es eng auf der Autobahn 5 zwischen Weiterstadt und Langen/Mörfelden. Auf einer Länge von etwa vier Kilometern werden alle Fahrbahnen erneuert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende August dauern, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die A5 ist in diesem Abschnitt vierspurig in beide Richtungen.

Dem Verkehr stehen nun jeweils zwischen 5.00 und 11.00 Uhr in beide Richtungen vier verengte Fahrstreifen zur Verfügung. Anschließend bis am nächsten Morgen um 5.00 Uhr führen in Richtung Basel vier und in Richtung Frankfurt drei jeweils verengte Fahrstreifen. Am 14. August soll der zweite Bauabschnitt starten. Dann sollen in beiden Fahrtrichtungen jeweils vier verengte Fahrstreifen befahren werden können.