Baum fällt auf Auto

Heidelberg (dpa/lsw) - In Heidelberg ist ein Baum umgekippt und auf ein Auto gestürzt. Polizeiangaben zufolge befanden sich zwei Männer in dem Wagen. Rettungskräfte befreiten den 51 Jahre alten Fahrer und seinen 41 Jahre alten Beifahrer. Sie wurden vor Ort medizinisch betreut und kamen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Warum der massive Baum umgefallen sei, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Baum hatte quer über der Straße gelegen. Am Mittag war deren Sperrung wieder aufgehoben.