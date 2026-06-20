Notfälle

Baum kracht knapp vors Auto - Fahrerin unverletzt

Plötzlich stürzt ein Baum auf die Straße. Eine Autofahrerin hat Glück im Unglück.

Die Feuerwehr entfernte den umgestürzten Baum von der Straße. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr entfernte den umgestürzten Baum von der Straße. (Symbolbild)

Gersfeld (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin ist in Gersfeld (Landkreis Fulda) nur knapp einem umstürzenden Baum entkommen. Wie die Polizei mitteilte, war die 45-Jährige auf der Verbindungsstraße zwischen Griechenbach und Hettenhausen unterwegs, als plötzlich ein Baum auf die Straße stürzte und direkt vor ihrem Wagen landete. Ursächlich könnte laut Polizei starker Wind gewesen sein.

Die 45-Jährige bremste nicht mehr rechtzeitig und überfuhr Teile des Baumes, hieß es. Verletzt worden sei niemand. Am Auto entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 8.000 Euro. Die Feuerwehr räumte den Baum von der Straße.

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