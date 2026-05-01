Fahrerin unverletzt

Berauschte Autofahrerin hat Glück im Unglück

Eine wohl unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Autofahrerin kommt nachts von der Straße ab und fährt einen Abhang hinunter. Sie rollt rund einen Meter an einer Katastrophe vorbei.

Äußerlich unverletzt wurde die 31-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Äußerlich unverletzt wurde die 31-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Busenborn (dpa/lhe) - Nur der Zufall hat wohl einen schlimmeren Autounfall einer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Frau im hessischen Vogelsbergkreis verhindert. Die 31-Jährige sei in der Nacht auf Freitag von der Straße abgekommen und habe sich mit ihrem Auto überschlagen, teilte das Polizeipräsidium Osthessen mit. Verletzungen habe sie bei dem Unfall auf der Kreisstraße 104 in Fahrtrichtung Busenborn keine erlitten, hieß es. 

Wie die Einsatzkräfte berichteten, geriet die Frau bei ihrer Irrfahrt zunächst auf die Gegenfahrbahn und rollte dann einen Abhang hinunter. Dort habe sie einen Baum gestreift und sei «in einem Abstand von höchstens einem Meter» an einem mit Flüssiggas gefüllten Tank vorbeigefahren. In der Nähe des Tanks überschlug sich anschließend das Auto und landete auf dem Dach. Die 31-Jährige konnte sich demnach selbst aus ihrem Wagen befreien.

Fünfstelliger Sachschaden, Führerschein weg

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Trotz keiner sichtbaren Verletzungen sei sie zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein freiwilliger Alkoholtest sei positiv ausgefallen, so die Polizei. Der Führerschein wurde von den Beamten beschlagnahmt. Den Angaben zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro.

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