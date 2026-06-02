Opfer leicht verletzt

Bei mutmaßlichem Raub mit Schreckschusswaffe geschossen

In Böblingen wurde ein Mann bei einem Überfall mit einer Schreckschusswaffe bedroht und leicht verletzt. Die Täter entkamen mit seiner Handtasche.

Polizeieinsatz in Böblingen: Bei einem mutmaßlichen Raub wurde ein Mann verletzt. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Polizeieinsatz in Böblingen: Bei einem mutmaßlichen Raub wurde ein Mann verletzt. (Symbolbild)

Böblingen (dpa/lsw) - Bei einem Überfall in Böblingen soll ein Mann mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Außerdem soll er das 34 Jahre alte Opfer mit der Waffe geschlagen haben, teilte die Polizei mit. Dabei wurde der Mann leicht verletzt, er kam in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige soll mit mindestens zwei weiteren Männer zuvor versucht haben, dem Mann seine Handtasche zu entreißen. Das Opfer lief davon, doch die mutmaßliche Tätergruppe holte den Mann ein. Sie stahlen ihm die Tasche, in dem sich ein Handy sowie ein Schlüssel befand. Dann flüchteten die Gruppe.

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