Unfall

Bei Übung: Feuerwehrfahrzeuge kollidieren

Gleich drei Feuerwehrfahrzeuge sind in einen Unfall im Rahmen einer Einsatzübung verwickelt. Glück im Unglück: Niemand wird verletzt.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. (Symbolbild)

Merenberg (dpa/lhe) - Im Landkreis Limburg-Weilburg sind bei einer Feuerwehrübung drei Einsatzfahrzeuge zusammengestoßen. Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, bemerkte der Fahrer eines Feuerwehrautos das abrupte Bremsen eines vorausfahrenden Wagens zu spät. Dadurch sei es zur Kollision gekommen und das vorausfahrende Fahrzeug sei auf einen dritten Einsatzwagen aufgeschoben worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Es entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden, dieser wird insgesamt auf etwa 37.000 Euro geschätzt.

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