Bekannte sollen 19-Jährigen geschlagen und gedemütigt haben

Heilbronn (dpa/lsw) - Erst gelockt, dann stundenlang attackiert und mit Videoaufnahmen gedemütigt: Nach einer mutmaßlichen räuberischen Erpressung in Heilbronn sitzen eine 21-Jährige und ein 21-Jähriger in Untersuchungshaft. Das Duo soll am 8. September nachts einen ihnen bekannten 19-Jährigen in den Bereich des Wissenschaftsmuseums Experimenta gelockt und dort angegriffen haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Anschließend sollen sie ihn auf eine abgelegene Grünfläche gebracht und dort mehrere Stunden lang immer wieder attackiert und mit Videoaufnahmen gedemütigt haben.

Unter Androhung weiterer Gewalt sollen sie ihn dazu gebracht haben, Zigarettenschachtel und Geldbeutel herauszugeben. Zudem soll das Duo einen dreistelligen Betrag gefordert haben. Am Morgen sollen sie ihn zu seiner Wohnung begleitet haben, damit er das Geld beschafft. Dort gelang es ihm, sich zu entfernen und die Polizei zu verständigen. Einsatzkräfte nahmen die Verdächtigen kurz darauf in einem Bus vorläufig fest. Am Tag darauf erließ eine Haftrichterin Haftbefehle wegen räuberischer Erpressung, Nötigung und gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an.