Verkehr

Bergung von Lastwagen auf A3 verzögert sich wegen Wetter

In der Nacht kommt ein Lastwagen von der Fahrbahn ab. Doch geborgen werden kann das tonnenschwere Fahrzeug bislang nicht. Was die Bergung deutlich erschwert.

Die Polizei will am Morgen entscheiden, ob die Autobahn gesperrt werden muss. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei will am Morgen entscheiden, ob die Autobahn gesperrt werden muss. (Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - Wegen der nassen Wetterverhältnisse kann ein Lastwagen auf der Autobahn 3 bei Limburg nicht rasch geborgen werden. Der tonnenschwere Lastwagen war in der Nacht nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Acker gefahren, wie die Polizei mitteilte. Die Bergung des Sattelzugs soll im Laufe des Tages erfolgen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ob es dabei zu einer Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Köln kommt, ist noch unklar. Laut Polizei blieb der 33 Jahre alte Fahrer unverletzt. 

Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es bis Montagvormittag immer wieder kräftig regnen. Dabei können aus Regenfällen und Schmelzwasser bis zu 50 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Im Laufe des Vormittags sollen die Regenwolken gen Osten abziehen, bevor dann am Nachmittag erneut Regen kommt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lastwagen geborgen - Stau auf A5 vor Heidelberger Kreuz
Autobahn

Lastwagen geborgen - Stau auf A5 vor Heidelberger Kreuz

Autobahn-Stau am Morgen: Nach einem Unfall auf regennasser Fahrbahn mussten Pendler rund um das Heidelberger Kreuz Geduld haben. Wie kam es zu dem Crash?

11.02.2026

Lastwagen fährt in Graben - Verkehr staut sich auf A8
Verkehrsbehinderung

Lastwagen fährt in Graben - Verkehr staut sich auf A8

Am Morgen kommt ein Lastwagen von der Autobahn ab. Die Bergung des Sattelzugs ist aufwändig - zwei Fahrspuren werden stundenlang gesperrt. Verkehrsteilnehmer können sich auf Stau einstellen.

13.11.2025

Lastwagen kippt um: Waschmittel auf der Autobahn
Unfall

Lastwagen kippt um: Waschmittel auf der Autobahn

Im morgendlichen Berufsverkehr kippt ein Lastwagen auf der A3 um. Die Folgen sind für viele Autofahrer deutlich spürbar.

26.09.2024

Lkw-Unfall am Kirchheimer Dreieck - Bergung beendet
Osthessen

Lkw-Unfall am Kirchheimer Dreieck - Bergung beendet

Ein Lastwagen kommt in Osthessen auf der Autobahn 4 von der Fahrbahn ab. Der Anhänger kippt um - aber es gibt eine gute Nachricht.

18.03.2024

Brände

Lastwagen gerät auf Autobahn 7 in Nordhessen in Brand

08.11.2023