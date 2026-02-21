Bergung von Lastwagen auf A3 verzögert sich wegen Wetter
In der Nacht kommt ein Lastwagen von der Fahrbahn ab. Doch geborgen werden kann das tonnenschwere Fahrzeug bislang nicht. Was die Bergung deutlich erschwert.
Limburg (dpa/lhe) - Wegen der nassen Wetterverhältnisse kann ein Lastwagen auf der Autobahn 3 bei Limburg nicht rasch geborgen werden. Der tonnenschwere Lastwagen war in der Nacht nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einen Acker gefahren, wie die Polizei mitteilte. Die Bergung des Sattelzugs soll im Laufe des Tages erfolgen.
Ob es dabei zu einer Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Köln kommt, ist noch unklar. Laut Polizei blieb der 33 Jahre alte Fahrer unverletzt.
Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es bis Montagvormittag immer wieder kräftig regnen. Dabei können aus Regenfällen und Schmelzwasser bis zu 50 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Im Laufe des Vormittags sollen die Regenwolken gen Osten abziehen, bevor dann am Nachmittag erneut Regen kommt.