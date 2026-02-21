Lastwagen auf A3 kann geborgen werden

Limburg (dpa/lhe) - Auf der A3 bei Limburg haben die Bergungsarbeiten eines tonnenschweren Lastwagens begonnen. Der von der Fahrbahn abgekommene Sattelzug werde über die Felder abgeschleppt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach müsse auch die Fahrbahn nicht gesperrt werden. Die Bergung dauert vermutlich noch bis zum Nachmittag.