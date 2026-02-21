Verkehr

Lastwagen auf A3 kann geborgen werden

In der Nacht kommt ein Lkw von der Fahrbahn ab. Wegen der Wetterverhältnisse kann er zunächst nicht abgeschleppt werden. Jetzt läuft die Bergung, dauert aber noch länger an.

Die Polizei war in der Nacht am Unfallort im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei war in der Nacht am Unfallort im Einsatz. (Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - Auf der A3 bei Limburg haben die Bergungsarbeiten eines tonnenschweren Lastwagens begonnen. Der von der Fahrbahn abgekommene Sattelzug werde über die Felder abgeschleppt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach müsse auch die Fahrbahn nicht gesperrt werden. Die Bergung dauert vermutlich noch bis zum Nachmittag.

In der Nacht war der Lkw aus bislang ungeklärter Ursache in Fahrtrichtung Köln von der Fahrbahn abgekommen und in einem Acker zum Stehen gekommen. Der 33-jährige Fahrer blieb unverletzt. Wegen des vielen Regens hatte sich die Bergung zunächst verzögert.

