Besenstiel in Fahrradspeichen geworfen: Frau verletzt
Eine Frau fährt mit ihrem Fahrrad durch Mannheim. Dann gerät ein geworfener Besenstiel in die Speichen ihres Hinterrads und sie stürzt. Der mutmaßliche Werfer flüchtet.
Mannheim (dpa/lsw) - Ein 14-Jähriger hat in Mannheim einen Besenstiel in die Speichen eines Fahrrads geworfen und damit eine Frau zu Fall gebracht. Die 51-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Der Jugendliche soll den Stiel am Mittwochnachmittag im Stadtteil Im Rott gezielt in Richtung der Radfahrerin geworfen haben. Durch den blockierten Hinterreifen stürzte sie. Der 14-Jährige flüchtete zunächst, konnte aber noch am selben Tag identifiziert werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht.