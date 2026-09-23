Betrug am Telefon

Betrüger erbeuten Schmuck im Wert von mehreren 10.000 Euro

Mit einer erfundenen Geschichte über eine kranke Tochter erschleichen sich Betrüger Goldschmuck.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Laszlo Pinter/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Eine Seniorin aus Kassel-Kirchditmold hat Goldschmuck im Wert eines fünfstelligen Geldbetrages an Betrüger verloren. Wie die Polizei mitteilte, gaben sich mehrere Täter als Ärzte aus und behaupteten, die Tochter der Seniorin liege wegen einer schweren Krebserkrankung in der Notaufnahme. 

Weiter erzählten die Betrüger in dem Telefonat am Dienstag, ein Medikament aus der Schweiz könne ihre Tochter heilen. Dieses werde später von der Krankenkasse übernommen. Da die Kostenübernahme jedoch einige Zeit in Anspruch nehme, müsse die Seniorin zunächst in Vorleistung gehen, um ihre Tochter zu retten. Sie erklärte sich daraufhin bereit, ihren gesamten Goldschmuck als vorläufige Zahlung zur Verfügung zu stellen. 

Etwa eine Stunde nach dem Anruf übergab die Seniorin den Schmuck in einem durchsichtigen Beutel in einem Wohngebiet in Kassel-Kirchditmold an einen etwa 60-jährigen Mann, der sich als Mitarbeiter des Krankenhauses ausgab. Der Betrug flog auf, als die Seniorin ihre Tochter erreichte und erfuhr, dass diese gesund war. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

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