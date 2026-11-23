Betrüger stehlen Schmuck und Antiquitäten aus Wohnungen
Mit Werbeflyern in Zeitungen werben Unbekannte für den Ankauf von Gold, Pelzen und Antiquitäten. Doch hinter dem Angebot steckt eine Betrugsmasche.
Mühlacker (dpa/lsw) - Mit einer vermeintlichen Ankaufsaktion für Schmuck und Antiquitäten haben Betrüger im östlichen Enzkreis mehrere Menschen bestohlen. Sie lockten die Betroffenen laut Polizei mit Werbeflyern in Zeitungen und vereinbarten anschließend Termine bei ihnen zu Hause.
In den Flyern boten sie den Ankauf verschiedener Gegenstände an - darunter Gold, Antiquitäten, Pelze und Porzellan. Interessenten hätten daraufhin einen persönlichen Termin mit einem vermeintlichen Ankäufer bei sich zu Hause vereinbart, teilte die Polizei mit. Nach dem Treffen stellten die Betroffenen dann fest, dass Wertsachen fehlten.
Die Flyer wurden nach den bisherigen Ermittlungen in Mühlacker sowie Knittlingen und Umgebung verteilt.