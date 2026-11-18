Trickbetrüger erbeuten Schmuck und Gold von Seniorin
Unbekannte haben einer Frau in Stuttgart Schmuck und Gold im Wert von 200.000 Euro abgenommen. Die Täter wendeten eine bestimmte Masche an.
Stuttgart (dpa/lsw) - Telefontrickbetrüger haben eine Seniorin in Stuttgart um Gold und Schmuck im Wert von 200.000 Euro gebracht. Polizeiangaben zufolge hatten sich die Betrüger am Dienstag telefonisch als Arzt sowie als Staatsanwältin ausgegeben und der 75-Jährigen weisgemacht, dass ihr Sohn einen tödlichen Unfall verursacht habe und sie eine Kaution zahlen müsse. Sie brachten die Frau dazu, ihre Wertsachen an einen sogenannten Abholer zu übergeben. Wie genau der Betrug aufflog, teilte die Polizei zunächst nicht mit.