Betrugsfälle mit falschen Bankmitarbeitern im Raum Kassel

Kassel (dpa/lhe) - Die Polizei hat in und um Kassel in diesem Monat vermehrt Betrugsfälle durch falsche Bankmitarbeiter verzeichnet. In den letzten drei Wochen sei Betroffenen ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden, wie die Polizei Kassel am Mittwoch mitteilte. Demnach gingen elf Anzeigen von Opfern bei den Beamten ein.