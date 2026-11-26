Heilbronn (dpa/lsw) - Wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung muss sich ein 51-Jähriger vor dem Amtsgericht Heilbronn verantworten. Der Angeklagte soll im Mai 2025 betrunken mit seinem Auto auf einer Landesstraße bei Lauffen am Neckar (Landkreis Heilbronn) frontal mit einem ihm entgegenkommenden Auto zusammengestoßen sein. Bei dem Unfall starb eine 58-jährige Frau, drei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Vor Gericht richtete der Geschäftsmann persönliche Worte an die Familie. Es sei nicht zu entschuldigen. Dennoch wolle er sie wissen lassen, dass es ihm unendlich leidtue, von ganzem Herzen. «Die Bilder, da denke ich jeden Tag daran, die bekomme ich nicht mehr aus meinem Kopf», sagte der Angeklagte.

Fahrer hatte 1,72 Promille Alkohol im Blut

Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass der entgegenkommende Fahrer aus ungeklärter Ursache auf die Gegenspur geriet. Am Prozesstag bot sich nun ein anderes Bild vom Unfallhergang. Laut Anklage sei der 51-Jährige an besagtem Freitagabend bei seiner Fahrt in Richtung Lauffen am Neckar nicht mehr fahrtüchtig gewesen. Die Beamten stellten später 1,72 Promille im Blut fest.

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In einer Rechtskurve sei der Mann in die Gegenspur geraten, hieß es vor Gericht. Der entgegenkommende Fahrer habe noch versucht auszuweichen. Jedoch sei auch der damals 49-Jährige in seine Spur zurück geschert. Offenbar habe er seinen Fahrfehler korrigieren und sich wieder in die rechte Spur einordnen wollen.

Zusammenstoß mit fast 80 Kilometern pro Stunde

Es kam zum Frontalzusammenstoß bei annähernd 80 Kilometern pro Stunde. Die Ehefrau des entgegenkommenden Fahrers sei noch an der Unfallstelle verstorben. Ihr Ehemann und die beiden Töchter im Auto seien schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Der Angeklagte habe durch den Unfall leichte Verletzungen davongetragen.

Neben körperlichen Beschwerden, die bei den Unfallbeteiligten teilweise bis heute den Alltag beeinträchtigen, wiegt ein anderer Aspekt deutlich schwerer: die psychische Verfassung, wie die Aussagen zeigen. «Es gibt schwierige und es gibt bessere Tage», sagte der Fahrer des entgegenkommenden Autos bei der Zeugenbefragung aus. Als Familie waren sie an besagtem Tag zum gemeinsamen Abendessen aufgebrochen. Nun sei er Witwer.

Nach Verlust der Mutter: Schwestern berichten von Angst

«Der Verlust der Mutter macht viel mit einem», ergänzte im weiteren Verlauf die 31-jährige Tochter. Beide Schwestern berichteten von einer bestehenden Angst im Straßenverkehr und bei Lärm. Sie seien unsicherer geworden.

Der Angeklagte selbst kann sich an die Fahrt kaum erinnern. Er spricht von Erinnerungslücken. Bereits am Vortag habe er Wodka getrunken. Beruflich als Geschäftsmann erfolgreich, seien körperliche Gewalt und Alkohol im Privaten immer wieder Thema. 2025 beginnt er nach eigener Aussage verstärkt zu trinken, am Wochenende bis zu einer Flasche Wodka am Tag. Familiäre und berufliche Probleme versucht er so zu kompensieren, wie er selbst sagt.