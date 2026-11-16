Betrunkener Autofahrer beschädigt Fahrzeuge und flüchtet

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein betrunkener Autofahrer hat in Karlsruhe mindestens fünf geparkte Autos mit seinem Wagen beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 70-Jährige am Freitag gegen mehrere Fahrzeuge und schob diese mit seinem Auto teilweise aufeinander. Anschließend habe der Mann sein Fahrzeug geparkt, und Passanten hätten den Mann darauf angesprochen.

Daraufhin sei der Mann wieder in sein Auto gestiegen und habe ein weiteres Auto mit seinem Wagen gestreift. Später sei er zurückgekommen und habe erneut geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Schaden könne derzeit noch nicht beziffert werden, so die Polizei.

Polizeibeamte kontrollierten den 70-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest zeigte demnach bei ihm einen Wert von etwa 2,0 Promille. Der Senior muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen.