Betrunkener Autofahrer verliert Kontrolle in Tempo-30-Zone
Erst versucht ein Mann mit seinem Auto zu driften, dann beschleunigt er trotz Tempolimits. Mit diesen Konsequenzen muss er nun rechnen.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein betrunkener 32-Jähriger hat in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht. Zuvor habe der Mann in der Nacht versucht, sein Auto in einem Kreisverkehr in Friedrichshafen (Bodenseekreis) zum Driften zu bringen, wie die Polizei mitteilte. Als dies nicht gelang, beschleunigte er in der angrenzenden 30er-Zone.
Daraufhin kam der Wagen des Mannes nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit zwei geparkten Autos zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls sei das geparkte Auto auf ein weiteres abgestelltes Fahrzeug geschoben worden. Der Mann selbst und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 40.000 Euro.
Ein Atemalkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab einen Wert von über 1,8 Promille, wie die Polizei weiter mitteilte. Der 32-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Außerdem beschlagnahmten die Beamten sein Auto.